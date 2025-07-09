Apart hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Propiedad comercial en Primera Torre - Isla de Embajadores Batumi

Local comercial en el corazón de la primera isla artificial en el Mar Negro

Primera Torre inmobiliaria comercial es una oportunidad para comprar locales en el proyecto, que se convertirá en un nuevo punto de atracción para Batumi y toda la costa del Mar Negro.

La primera torre es la primera torre del proyecto a gran escala Ambassadori Island Batumi, que crea una ciudad moderna con infraestructura residencial, empresarial, turística y de entretenimiento. Es aquí donde se formará el flujo principal de residentes, turistas e invitados de la isla.

Negocios donde miles de clientes pasan diariamente

Los locales comerciales están ubicados en los niveles primero y segundo de la torre y están diseñados para el tráfico constante.

Para el momento en que se complete el proyecto, First Tower será el hogar de más de 3.000 residentes y la población de Ambassadori Island superará los 90.000, creando una demanda constante de restaurantes, cafés, tiendas, servicios médicos y de consumo, oficinas, salones de belleza y otros formatos comerciales.

¿Por qué este negocio estará demandado?

ubicación en la zona comercial central de la isla;

tráfico peatonal intensivo y de automóviles;

entrada independiente a cada habitación y acceso redondo;

la posibilidad de combinar o separar locales para tareas empresariales;

cristal de ventana a toda la altura del suelo;

techos de 4,5 metros, lo que le permite implementar cualquier decisión de diseño;

Lectura de Shell & Core para el acabado individual;

la posibilidad de organizar una terraza de verano;

capacidades de ingeniería, incluso para restaurantes y empresas de catering;

La posibilidad de colocar publicidad de fachada con máxima visibilidad.

Adecuado para casi cualquier formato de negocio

Los locales comerciales fueron diseñados como espacios universales para:

restaurantes y cafeterías;

cafeterías y pastelerías;

boutiques premium;

supermercados;

farmacias;

centros médicos y cosmetológicos;

salones de belleza;

bancos;

Oficinas de ventas;

de marcas internacionales;

compañías de servicios.

Ventajas técnicas

El área del local varía de 55 a 294 m2, lo que le permite elegir la solución óptima para un pequeño negocio y un gran arrendatario de red.

Cada habitación está equipada con modernos sistemas de ingeniería, aire acondicionado central y calefacción, agua y alcantarillado, varias opciones de entrada y acceso de vuelta a la hora. Las exhibiciones panorámicas altas proporcionan iluminación natural y excelente atractivo visual para los compradores.

Inversión en el futuro centro de negocios de Batumi

Comprar bienes raíces comerciales en First Tower es una oportunidad para entrar en el proyecto en una etapa temprana de desarrollo a precios de partida.

Como se encarga la infraestructura de la isla, el puerto deportivo, el Event Hall, el centro comercial más grande de Georgia, playas, hoteles, centros de negocios y zonas residenciales, las instalaciones comerciales estarán en el centro del nuevo núcleo urbano, donde se formará un flujo constante de clientes y una alta demanda de los inquilinos.

Primera Torre es una propiedad comercial en un lugar que se está creando desde cero como un nuevo centro internacional para la vida, el turismo y el negocio en el Mar Negro.