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Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.

Batumi, Georgia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
18
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ID: 35082
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Apartamentos sin pago en Batumi.

Le presentamos un nuevo complejo residencial de clase premium en una de las zonas más desarrolladas de Batumi, en George Leonidze St., 4. A sólo 1,8 km del mar, cerca de toda la infraestructura necesaria, zonas verdes e intercambio de transporte conveniente.

Principales ventajas

- Modernos edificios de altura (30 plantas), estructura monolítica, materiales ecológicos.
- Ventanas panorámicas, techos altos, vidrieras en los pasillos.
- Ascensores de baja velocidad, comunicaciones centrales, sistema de alarma de incendios.
- Posee aparcamiento de 4 niveles, locales comerciales en la planta baja.
- Patio de paisaje: áreas de recreación, jardines infantiles y deportivos, paisajismo.
- Seguridad: área vallada, videovigilancia, sistemas de intercomunicación.
- Desarrollador experimentado - Elita Group+ (desde 2013).

Ubicación e infraestructura

- 1.8 km a la playa, 200 m a una carretera ocupada.
- A poca distancia: tiendas, supermercados, cafeterías, restaurantes, mercado Hopa, centro comercial Hopa Bazar.
- Educación: escuela No 9 y jardín de infantes a 500 m.
- Medicina: hospital y hospital a 1,5 km.
- Entretenimiento: Lago Ardagani, parque acuático, parque lunar, dolphinarium, zoológico.

Accesibilidad al transporte

- Paradas de transporte público a 290 m (buses y minibuses por toda la ciudad).
- 8 km hasta la estación central de autobuses y la estación de tren "Batumi-Passazhirskaya".
- 6 km al aeropuerto internacional, 4 km al puerto marítimo.

Tipos de apartamento

- Opciones: estudios, apartamentos de 1 y 2 habitaciones (31-97 m2).
- Condición: marco negro - posibilidad de acabado y diseño individual.
- Balcones exteriores con barandillas de vidrio templado.
- Ventanas de doble acristalamiento, excelente aislamiento térmico y ruido.
- Vistas panorámicas del mar y la ciudad.

Términos de compra

- Venta en efectivo o transferencia bancaria
- La posibilidad de obtener una hipoteca de TBC Bank — detalles en la oficina de ventas.

Este no es sólo un lugar para vivir, sino un espacio para vivir con un alto nivel de confort, seguridad y un ambiente único de coziness.

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Batumi, Georgia
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual

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