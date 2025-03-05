Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.

Apartamentos sin pago en Batumi.
Le presentamos un nuevo complejo residencial de clase premium en una de las zonas más desarrolladas de Batumi, en George Leonidze St., 4. A sólo 1,8 km del mar, cerca de toda la infraestructura necesaria, zonas verdes e intercambio de transporte conveniente.
Principales ventajas
- Modernos edificios de altura (30 plantas), estructura monolítica, materiales ecológicos.
- Ventanas panorámicas, techos altos, vidrieras en los pasillos.
- Ascensores de baja velocidad, comunicaciones centrales, sistema de alarma de incendios.
- Posee aparcamiento de 4 niveles, locales comerciales en la planta baja.
- Patio de paisaje: áreas de recreación, jardines infantiles y deportivos, paisajismo.
- Seguridad: área vallada, videovigilancia, sistemas de intercomunicación.
- Desarrollador experimentado - Elita Group+ (desde 2013).
Ubicación e infraestructura
- 1.8 km a la playa, 200 m a una carretera ocupada.
- A poca distancia: tiendas, supermercados, cafeterías, restaurantes, mercado Hopa, centro comercial Hopa Bazar.
- Educación: escuela No 9 y jardín de infantes a 500 m.
- Medicina: hospital y hospital a 1,5 km.
- Entretenimiento: Lago Ardagani, parque acuático, parque lunar, dolphinarium, zoológico.
Accesibilidad al transporte
- Paradas de transporte público a 290 m (buses y minibuses por toda la ciudad).
- 8 km hasta la estación central de autobuses y la estación de tren "Batumi-Passazhirskaya".
- 6 km al aeropuerto internacional, 4 km al puerto marítimo.
Tipos de apartamento
- Opciones: estudios, apartamentos de 1 y 2 habitaciones (31-97 m2).
- Condición: marco negro - posibilidad de acabado y diseño individual.
- Balcones exteriores con barandillas de vidrio templado.
- Ventanas de doble acristalamiento, excelente aislamiento térmico y ruido.
- Vistas panorámicas del mar y la ciudad.
Términos de compra
- Venta en efectivo o transferencia bancaria
- La posibilidad de obtener una hipoteca de TBC Bank — detalles en la oficina de ventas.
Este no es sólo un lugar para vivir, sino un espacio para vivir con un alto nivel de confort, seguridad y un ambiente único de coziness.