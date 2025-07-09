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Complejo residencial Alliance Centropolis

Batumi, Georgia
de
$82,643
de
$3,005/m²
;
7
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ID: 36572
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/5/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Shota Rustaveli Street, 52 Alliance Centropolis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    55

Sobre el complejo

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CENTROPOLIS - BATUMI

Un proyecto de referencia de uso mixto a gran escala situado en la parte central de Batumi, en la primera costa - a tan sólo unos ~50 metros del mar, en una de las principales ubicaciones de la ciudad.

✔️ Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del mar y la ciudad.

🏙 INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX

• Centro comercial (Centro comercial)
• Casino
• Hotel bajo la marca Hyatt
• World Trade Center (WTC)
• áreas de cine y entretenimiento
bolos
piscina
• Centro de fitness e infraestructura deportiva
• Zonas de Recreación y servicios urbanos

El complejo es un espacio urbano totalmente integrado creado para la alta ocupación, la vida comercial activa y el funcionamiento durante todo el año.

💰 Costo de inversión del proyecto

520 millones de dólares

💳 Condiciones de pago

• pago inicial - 20%
• Último pago - 30%
• plazos internos – hasta 60 meses

Lot NP022RM

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

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Batumi, Georgia
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