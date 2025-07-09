Complejo residencial Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI
Un proyecto de referencia de uso mixto a gran escala situado en la parte central de Batumi, en la primera costa - a tan sólo unos ~50 metros del mar, en una de las principales ubicaciones de la ciudad.
✔️ Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del mar y la ciudad.
🏙 INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX
• Centro comercial (Centro comercial)
• Casino
• Hotel bajo la marca Hyatt
• World Trade Center (WTC)
• áreas de cine y entretenimiento
bolos
piscina
• Centro de fitness e infraestructura deportiva
• Zonas de Recreación y servicios urbanos
El complejo es un espacio urbano totalmente integrado creado para la alta ocupación, la vida comercial activa y el funcionamiento durante todo el año.
💰 Costo de inversión del proyecto
520 millones de dólares
💳 Condiciones de pago
• pago inicial - 20%
• Último pago - 30%
• plazos internos – hasta 60 meses
Lot NP022RM