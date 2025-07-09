Complejo residencial Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI

Un proyecto de referencia de uso mixto a gran escala situado en la parte central de Batumi, en la primera costa - a tan sólo unos ~50 metros del mar, en una de las principales ubicaciones de la ciudad.

✔️ Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del mar y la ciudad.

🏙 INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX

• Centro comercial (Centro comercial)

• Casino

• Hotel bajo la marca Hyatt

• World Trade Center (WTC)

• áreas de cine y entretenimiento

bolos

piscina

• Centro de fitness e infraestructura deportiva

• Zonas de Recreación y servicios urbanos

El complejo es un espacio urbano totalmente integrado creado para la alta ocupación, la vida comercial activa y el funcionamiento durante todo el año.

💰 Costo de inversión del proyecto

520 millones de dólares

💳 Condiciones de pago

• pago inicial - 20%

• Último pago - 30%

• plazos internos – hasta 60 meses

Lot NP022RM