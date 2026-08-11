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Propiedades residenciales en venta en Isla de Francia, Francia

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Meaux
31
París
18
Cergy
13
Pontoise
13
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85 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en París, Francia
Apartamento 5 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Apartamentos Prestigiosos - Triángulo de Oro, ParísUna oferta rara y confidencialEn el coraz…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
✨ Moderno apartamento en París - comodidad y funcionalidad en un solo espacio💶 Precio: 479.0…
$556,646
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ISIA
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Casa 30 habitaciones en Chemin de Bluche, Francia
Casa 30 habitaciones
Chemin de Bluche, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 7 000 m²
El castillo de Millemont es una obra maestra de la historia francesa a 45 minutos de París. …
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Excepcional apartamento con vistas panorámicas al Sena y a la Torre EiffelEn una de las zona…
Precio en demanda
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Villa en París, Francia
Villa
París, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
París XVI – Villa MontmorenceUn activo excepcional en el barrio privado más cerrado y presti…
$32,96M
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Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Dirección de ultrapremio - París 16o distritoLa Muette • OCDE • TrocadéroEn una de las zonas…
Precio en demanda
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Casa grande 12 habitaciones en Versalles, Francia
Casa grande 12 habitaciones
Versalles, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 2
Esta villa excepcional se encuentra en la prestigiosa ciudad de (78430), a sólo 20 minutos d…
$2,10M
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Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Casa grande 25 habitaciones en París, Francia
Casa grande 25 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 900 m²
Una verdadera obra maestra de la época Belle Epoque, esta magnífica Mansión, escondida en lo…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 104 m²
🏙️ Elegante apartamento con vistas al parque en el corazón de París💶 Costo: 1.130.000 €📐 Sup…
$1,31M
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ISIA
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3
Apartamento en París con el carácter de la antigua ciudad19o distrito Silencio Canal de l'Ou…
$697,086
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ISIA
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Casa en Place du Trocadero, Francia
Casa
Place du Trocadero, Francia
Área 4 901 m²
Número de plantas 6
Propiedad Premium - París, distrito 16 (Muett/Trocadero)1. ResumenInstalación de inversión p…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/6
París 17o distrito - Wagram / Pereire - París a tus piesOferta rara en el mercado!Elegantes …
$493,262
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 62 m²
Vivir en París 16 - prestigio y comodidad todos los días 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) district🏡 3 …
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ISIA
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Castillo 14 habitaciones en Les Ulis, Francia
Castillo 14 habitaciones
Les Ulis, Francia
Habitaciones 14
Número de plantas 3
Castillo de Bella Durmiente mirando en un lago espejo.Tal vez uno de los castillos más impre…
$15,07M
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Аталанта
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Apartamento 1 habitación en París, Francia
Apartamento 1 habitación
París, Francia
Habitaciones 1
Área 19 m²
Apartamento de inversión bajo Airbnb – Pantin (cerca de París y metro)Precio: 140.000 €Ubica…
$164,035
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Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 23 m²
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$106,082
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$194,620
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Apartamento 4 habitaciones en Bry sur Marne, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bry sur Marne, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$621,857
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Apartamento 4 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 4 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 4
Área 99 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$394,082
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Castillo 9 habitaciones en París, Francia
Castillo 9 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Área 450 m²
Un castillo de principios del siglo XIX. Siglo con piscina climatizada, a 80 km de París. Ha…
$2,23M
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Аталанта
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Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$81,682
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Apartamento 1 habitacion en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 1 habitacion
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$159,763
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$214,954
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Apartamento 3 habitaciones en Neuilly sur Seine, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Neuilly sur Seine, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 73 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Francia
$1,23M
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$185,906
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Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 21 m²
Piso 1
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$88,770
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$192,683
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$158,795
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