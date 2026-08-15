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Propiedades residenciales en venta en Arrondissement of Nanterre, Francia

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apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en 24, Francia
Apartamento 2 habitaciones
24, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/6
Arboréal Rue Jules Massenet, RUEIL-MALMAISON (92500) FRANCE4 lotes disponibles2 a 3 habitaci…
$463,572
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Apartamento 2 habitaciones en Rueil Malmaison, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rueil Malmaison, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Francia
$354,737
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Apartamento 3 habitaciones en Neuilly sur Seine, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Neuilly sur Seine, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 73 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Francia
$1,23M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Puteaux, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Puteaux, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 77 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Puteaux, Ile-de-France, Francia
$809,341
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Apartamento 3 habitaciones en Garches, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Garches, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 62 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Garches, Ile-de-France, Francia
$591,922
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Parámetros de las propiedades en Arrondissement of Nanterre, Francia

con Jardín
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