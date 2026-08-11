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Propiedades residenciales en venta en Creteil, Francia

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apartamentos
3
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Creteil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Creteil, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$262,464
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Apartamento 2 habitaciones en La Queue en Brie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Queue en Brie, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$252,789
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Apartamento 3 habitaciones en Alfortville, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Alfortville, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 67 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Alfortville, Ile-de-France, Francia
$447,322
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Parámetros de las propiedades en Creteil, Francia

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