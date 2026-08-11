Apartamentos en venta en Isla de Francia, Francia

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Apartamento 5 habitaciones en París, Francia
Apartamento 5 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Apartamentos Prestigiosos - Triángulo de Oro, ParísUna oferta rara y confidencialEn el coraz…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
✨ Moderno apartamento en París - comodidad y funcionalidad en un solo espacio💶 Precio: 479.0…
$556,646
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Excepcional apartamento con vistas panorámicas al Sena y a la Torre EiffelEn una de las zona…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Dirección de ultrapremio - París 16o distritoLa Muette • OCDE • TrocadéroEn una de las zonas…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en París, Francia
Apartamento 4 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 104 m²
🏙️ Elegante apartamento con vistas al parque en el corazón de París💶 Costo: 1.130.000 €📐 Sup…
$1,31M
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3
Apartamento en París con el carácter de la antigua ciudad19o distrito Silencio Canal de l'Ou…
$697,086
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Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/6
París 17o distrito - Wagram / Pereire - París a tus piesOferta rara en el mercado!Elegantes …
$493,262
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Apartamento 3 habitaciones en París, Francia
Apartamento 3 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 62 m²
Vivir en París 16 - prestigio y comodidad todos los días 🇫🇷📍 Paris 16 (Auteuil) district🏡 3 …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en París, Francia
Apartamento 1 habitación
París, Francia
Habitaciones 1
Área 19 m²
Apartamento de inversión bajo Airbnb – Pantin (cerca de París y metro)Precio: 140.000 €Ubica…
$164,035
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Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 23 m²
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$106,082
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$194,620
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Apartamento 4 habitaciones en Bry sur Marne, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bry sur Marne, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$621,857
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Apartamento 4 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 4 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 4
Área 99 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$394,082
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Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$81,682
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Apartamento 1 habitacion en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 1 habitacion
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$159,763
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$214,954
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Apartamento 3 habitaciones en Neuilly sur Seine, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Neuilly sur Seine, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 73 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Neuilly-sur-Seine, Ile-de-France, Francia
$1,23M
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$185,906
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Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 21 m²
Piso 1
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$88,770
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$192,683
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$158,795
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Apartamento 3 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 3 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$237,224
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Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$86,795
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Estudio 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Estudio 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 22 m²
Piso 3
La descripción del gerente. La empresa subsidiaria ha estado presente en el mercado privado …
$96,439
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Apartamento 1 habitacion en 6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Apartamento 1 habitacion
6 Capitainerie de Port Cergy, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
En el corazón del distrito universitario de La Bastide, el espacio de vida estudiantil está …
$79,475
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Apartamento 2 habitaciones en Le Plessis Robinson, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Plessis Robinson, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Hauts-de-Seine, Ile-de-France, Francia
$378,663
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Apartamento 1 habitacion en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 1 habitacion
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$154,921
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Apartamento 2 habitaciones en Rueil Malmaison, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rueil Malmaison, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Rueil-Malmaison, Ile-de-France, Francia
$354,737
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Apartamento 3 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 3 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$264,335
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Apartamento 2 habitaciones en 30 Distillerie dIsle de France, Francia
Apartamento 2 habitaciones
30 Distillerie dIsle de France, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$176,224
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