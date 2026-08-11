Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Nogent sur Marne
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nogent sur Marne, Francia

;
3 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Villiers sur Marne, Francia
Apartamento 1 habitación
Villiers sur Marne, Francia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 32 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$233,024
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Saint Maur des Fosses, Francia
Villa 7 habitaciones
Saint Maur des Fosses, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 174 m²
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bry sur Marne, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Bry sur Marne, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 81 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ile-de-France, Francia
$621,857
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Nogent sur Marne, Francia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir