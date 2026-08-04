Sobre el desarrollador

Grand Millennium Kobuleti es un moderno complejo hotelero de inversión en la costa del Mar Negro, combinando alto nivel de servicio, estándares internacionales de hospitalidad y atractivas oportunidades de inversión.

El proyecto es ejecutado por la empresa de desarrollo KBK, que se especializa en la creación de bienes raíces de inversión modernos. Construimos instalaciones donde la calidad, fiabilidad y atención al detalle se convierten en la base del valor a largo plazo para los inversores.