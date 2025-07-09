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Apart hotel Grand millennium Kobuleti

Kobuleti, Georgia
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$140,220
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ID: 39667
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Ciudad
    Kobuleti
  • Dirección
    David Aghmashenebeli Avenue, 277

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    32

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Kobuleti, Georgia
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