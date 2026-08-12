Hoteles en venta en Opcina Konavle, Croacia

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Hotel 676 m² en Cavtat, Croacia
Hotel 676 m²
Cavtat, Croacia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 676 m²
Cavtat Una hermosa villa con 14 apartamentos con una superficie total de 675.55 m2, construi…
$1,85M
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