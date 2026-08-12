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Casas en Venta en Condado de Krapina-Zagorje, Croacia

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Grad Donja Stubica
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21 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Gorkovec, Croacia
Casa 6 habitaciones
Gorkovec, Croacia
Habitaciones 6
Área 184 m²
I28207 Gorkovec
$498,219
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Casa 5 habitaciones en Dubrovcan, Croacia
Casa 5 habitaciones
Dubrovcan, Croacia
Habitaciones 5
Área 130 m²
Número de plantas 1
I22769 Dubrovčan
$231,177
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Casa en Opcina Hum na Sutli, Croacia
Casa
Opcina Hum na Sutli, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
I28687 Brezno Gora 8/3, Hum na Sutli
$187,109
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Opcina Desinic, Croacia
Casa
Opcina Desinic, Croacia
Área 100 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, A DETACHED HOUSE FOR ACCOMMODATION OF WORKERS OR A COTTAGE WITH A GARDEN, …
$66,429
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Casa en Opcina Desinic, Croacia
Casa
Opcina Desinic, Croacia
Área 1 m²
ZAGORJE; DESINIĆ, HOUSE FOR WORKERS’ ACCOMMODATION OR HOLIDAY HOUSE, ATTRACTIVE! Casa indepe…
$66,429
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Casa 6 habitaciones en Grad Zabok, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Zabok, Croacia
Habitaciones 6
Área 290 m²
Número de plantas 1
I24396 Bregovita ulica
$304,467
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Casa en Opcina Sveti Kriz Zacretje, Croacia
Casa
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 1
I27899 Pustodol Začretski 85
$83,037
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Casa 4 habitaciones en Opcina Marija Bistrica, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Marija Bistrica, Croacia
Habitaciones 4
Área 180 m²
Número de plantas 1
I28300 Selnica 187/1
$343,218
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Casa 7 habitaciones en Pustodol, Croacia
Casa 7 habitaciones
Pustodol, Croacia
Habitaciones 7
Área 250 m²
Número de plantas 3
I25242 Pustodol
$608,935
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Casa 3 habitaciones en Opcina Tuhelj, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Tuhelj, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
www.biliskov.com ID: 13688 Tuhelj, Santa Cruz Una hermosa casa de fin de semana independient…
$182,248
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Casa 4 habitaciones en Opcina Tuhelj, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Tuhelj, Croacia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Número de plantas 1
I26085 Tuheljska ulica
$105,180
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Casa 3 habitaciones en Opcina Tuhelj, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Tuhelj, Croacia
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 1
I25763 Sveti Križ
$166,073
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Casa 3 habitaciones en Opcina Stubicke Toplice, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Stubicke Toplice, Croacia
Habitaciones 3
Área 264 m²
I26571 Pila
$1,07M
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Casa 4 habitaciones en Trski Vrh, Croacia
Casa 4 habitaciones
Trski Vrh, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
I27446 Radoboj
$370,896
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Casa 6 habitaciones en Donja Stubica, Croacia
Casa 6 habitaciones
Donja Stubica, Croacia
Habitaciones 6
Área 323 m²
Número de plantas 1
I25963 Marčinkovo
$852,508
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Casa 6 habitaciones en Grad Oroslavje, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Oroslavje, Croacia
Habitaciones 6
Área 279 m²
Número de plantas 1
I28321 Stubička cesta
$829,258
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Casa 3 habitaciones en Pustodol, Croacia
Casa 3 habitaciones
Pustodol, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
I28864 Pustodol 142
$177,145
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Casa 5 habitaciones en Opcina Tuhelj, Croacia
Casa 5 habitaciones
Opcina Tuhelj, Croacia
Habitaciones 5
Área 148 m²
Número de plantas 1
I24436 Sveti Križ
$166,073
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Casa en Opcina Sveti Kriz Zacretje, Croacia
Casa
Opcina Sveti Kriz Zacretje, Croacia
Área 360 m²
Número de plantas 1
I23533 Mirkovec
$580,709
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Casa en Opcina Tuhelj, Croacia
Casa
Opcina Tuhelj, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
I28905 Dol Klanječki
$163,859
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Casa 4 habitaciones en Opcina Krapinske Toplice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Krapinske Toplice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Krapinske toplice, Ribnjak str Vivienda unifamiliar de 120 m2 en parcela de 349 m2 construid…
$86,510
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Parámetros de las propiedades en Condado de Krapina-Zagorje, Croacia

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