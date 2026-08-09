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Casas en Venta en Grad Solin, Croacia

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5 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Grad Solin, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Solin, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Solin, casa familiar con una superficie habitable de 264m2 en una parcela de 594m2 con 5 pla…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Grad Solin, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Solin, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Solin, Sveti Kajo, tierra de 1349m2 de forma regular con una casa de 240 m2 en dos plantas. …
$403,715
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Casa 5 habitaciones en Grad Solin, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Solin, Croacia
Habitaciones 5
Área 250 m²
Solin, Mezanovci, casa unifamiliar con una superficie habitable de 250 m2 y un jardín cultiv…
$807,429
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Grad Solin, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Solin, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Solin, estamos vendiendo una casa con dos apartamentos en una parcela de 500m2, precio de 60…
$692,082
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Casa 5 habitaciones en Vranjic, Croacia
Casa 5 habitaciones
Vranjic, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Solin, Bilankuša tierra 2720m2 con casa 299 m2 Solin, Bilankuša, una parcela de 400 m2 en la…
$1,56M
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