Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Solin
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Grad Solin, Croacia

;
Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 110 m² en Vranjic, Croacia
Oficina 110 m²
Vranjic, Croacia
Habitaciones 1
Área 110 m²
Solin, Mravinci para la venta, oficina 97 m2 y plaza de aparcamiento 12,5 m2 El espacio de o…
$196,090
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir