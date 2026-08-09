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Apartamentos en venta en Grad Solin, Croacia

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Apartamento 4 habitaciones en Kucine, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Kucine, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Kučine, apartamento duplex de tres dormitorios de 108 m2, orientado S-W, en la segunda plant…
$380,645
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Solin, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Solin, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Solin, Japirko, cómodo apartamento de tres dormitorios de 80m2 en el cuarto piso de un edifi…
$294,135
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