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Edificios industriales en venta en Grad Korcula, Croacia

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Producción 180 m² en Racisce, Croacia
Producción 180 m²
Racisce, Croacia
Habitaciones 1
Área 180 m²
Korčula, Račišće, estamos vendiendo un edificio de negocios de 180m2, en la naturaleza de un…
$173,021
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