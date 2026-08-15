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Casas en Venta en Grad Hvar, Croacia

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Casa 9 habitaciones en Grad Hvar, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Hvar, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 500 m²
Hvar, casa unifamiliar con una superficie habitable de 500 m2 en una parcela de 500 m2, a 70…
$2,25M
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Villa 8 habitaciones en Grad Hvar, Croacia
Villa 8 habitaciones
Grad Hvar, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
www.biliskov.com ID 14733Hvar – first row to the seaA unique and exceptional property in the…
$9,23M
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