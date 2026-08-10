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Hoteles en venta en Grad Bakar, Croacia

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Hotel 420 m² en Bakar, Croacia
Hotel 420 m²
Bakar, Croacia
Habitaciones 1
Área 420 m²
Bakar, una parcela de construcción única con una superficie total de 2.900 m2 con objeto de …
$1,38M
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