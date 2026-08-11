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Casas en Venta en Buje, Croacia

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1 propiedad total found
Casa en Buje, Croacia
Casa
Buje, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
ID CODE: 114-1466
$2,02M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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