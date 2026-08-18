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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Ta Khmau, Camboya

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casas independientes
6
bienes raíces comerciales
5
15 propiedades total found
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 980 m²
Aproveche esta excelente tierra comercial en alquiler en Krong Ta Khmau, provincia de Kandal…
$2,000
por mes
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Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 1 726 m²
Posición de su negocio para el éxito a largo plazo con esta primera tierra comercial en alqu…
$4,000
por mes
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Propiedad comercial en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 5
Aproveche esta amplia propiedad comercial situada en la vibrante zona ribereña de Takhmao. C…
$1,876
por mes
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Propiedad comercial en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial
Ta Khmau, Camboya
Piso 1
Este establecimiento está disponible para alquilar en la zona de Takhmao a un precio de alqu…
$2,000
por mes
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Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 375 m²
Aproveche esta tierra comercial estratégicamente ubicada en alquiler por National Road 2 (NR…
$800
por mes
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Propiedad comercial en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Piso 4
Coloque su negocio en uno de los lugares más vibrantes y de alto tráfico de Takhmao. Este es…
$1,576
por mes
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Propiedad comercial 187 m² en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial 187 m²
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 14
Área 187 m²
Piso 6
Este amplio edificio comercial cuenta con 6 plantas más un entresuelo, ofreciendo un excelen…
$3,639
por mes
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Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 1 345 m²
Posición de su negocio para el éxito con esta tierra comercial en alquiler en la calle 210 e…
$2,200
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Experimente comodidad y elegancia en esta villa moderna situada dentro de la prestigiosa com…
$3,000
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Piso 3
Posición dentro de la prestigiosa El enclave residencial ML Tiara, esta espaciosa villa ofre…
$4,000
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 112 m²
Piso 3
Esta casa de 3 plantas ofrece un diseño largo y eficiente de 4m x 28m en una generosa parcel…
$650
por mes
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Propiedad comercial 270 m² en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial 270 m²
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Esta propiedad de almacén funcional está disponible ahora para el alquiler en Prek Ho, Ta Kh…
$430
por mes
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Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 111 m²
Piso 4
Situado en una generosa parcela de 41m x 27m, esta casa de 4 plantas con una huella de const…
$1,000
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 70 m²
Piso 2
Esta casa de 2 plantas cuenta con un práctico diseño de 5m x 14m en una parcela de juego, qu…
$800
por mes
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Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 221 m²
Piso 4
Esta espaciosa casa plana de 4 plantas se encuentra en una parcela de 8,2m x 27m con una hue…
$2,500
por mes
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