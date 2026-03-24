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Arrendamiento a largo plazo áticos en Phnom Penh, Camboya

Khan Sen Sok
5
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7 propiedades total found
Ático 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
La propiedad se encuentra a poca distancia, con Makro Market a solo 1 minuto y AEON2 a 2 min…
$3,000
por mes
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Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Piso 18
¡Claro! Urban Loft Condo es un moderno desarrollo residencial situado cerca de Aeon Mall 2 e…
$2,500
por mes
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Ático 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Piso 2
El Urban Loft Condo en la zona de Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan un…
$3,000
por mes
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Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Piso 20
¡Claro! Urban Loft Condo es un moderno desarrollo residencial situado cerca de Aeon Mall 2 e…
$3,500
por mes
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Ático 3 habitaciones en Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Ático 3 habitaciones
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
¡Descubre la vida elevada! Este impresionante apartamento Penthouse, idealmente situado en a…
$3,200
por mes
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Ático 3 habitaciones en Khan Chbar Ampov, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 34
Eleva tu estilo de vida en este impresionante ático de 3 camas, 3 baños en alquiler en Chbar…
$4,500
por mes
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Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Piso 17
Vive la vida alta en este impresionante ático de 4 dormitorios en alquiler en Saensokh , uno…
$3,500
por mes
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