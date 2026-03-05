Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Sen Sok
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Ático

Arrendamiento a largo plazo áticos en Khan Sen Sok, Camboya

Ático Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Piso 20
¡Claro! Urban Loft Condo es un moderno desarrollo residencial situado cerca de Aeon Mall 2 e…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Piso 17
Vive la vida alta en este impresionante ático de 4 dormitorios en alquiler en Saensokh , uno…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Piso 2
El Urban Loft Condo en la zona de Sen Sok es una opción perfecta para aquellos que buscan un…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Ático 3 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 3 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 297 m²
Piso 18
¡Claro! Urban Loft Condo es un moderno desarrollo residencial situado cerca de Aeon Mall 2 e…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Ático 2 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Ático 2 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
La propiedad se encuentra a poca distancia, con Makro Market a solo 1 minuto y AEON2 a 2 min…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir