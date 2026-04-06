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Casas en Venta en Kien Svay District, Camboya

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2 propiedades total found
Villa en Koki commune, Camboya
Villa
Koki commune, Camboya
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 2 025 m²
Posee su propio paraíso privado con esta propiedad de 2025 m2 que contiene una casa de vacac…
$1,35M
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International Property Alerts
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English
Casa 3 habitaciones en Kien Svay District, Camboya
Casa 3 habitaciones
Kien Svay District, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 1 095 m²
Piso 2
ផ្ទះលំហែរ និង បរិយាកាស ខាងក្រោយជាប់ទន្លេបាសាក់ មុខជាប់ផ្លូវបេតុងភូមិ ទំហំដី : 15m x 73m ទំហំ…
$500,000
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