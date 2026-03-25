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Villas en venta en Khan Russey Keo, Camboya

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2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 426 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$630,000
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Villa 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 322 m²
📣 សម្រាប់លក់ សម្រាប់លក់ (Villa Reina A) 📍 ទីតាំង ជីប ម៉ុង (Chip Mong Parkland 598) 💲 តម្លៃ: …
$570,000
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