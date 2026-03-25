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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$2,500
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 368 m²
Esta impresionante villa queen esquina en la zona de Russey Keo ofrece un espacio excepciona…
$6,500
por mes
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