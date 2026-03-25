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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Khan Russey Keo, Camboya

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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Ofrece una ubicación privilegiada cerca de grandes desarrollos como Camko City y The Park La…
$6
por mes
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Propiedad comercial en Sangkat Chrang Chamreh Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chrang Chamreh Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Espacioso almacén en alquiler en la calle 598 ¿Buscas un espacio vasto y versátil para tu ne…
$2,500
por mes
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