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Locales comerciales en venta en Khan Russey Keo, Camboya

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Propiedad comercial en Sangkat Svay Pak, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Svay Pak, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 5
Situado estratégicamente en el rápido desarrollo del distrito de Ta Khan Russey Keo a lo lar…
$640,000
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