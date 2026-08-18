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Villas en venta en Khan Pou Senchey, Camboya

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Villa 2 habitaciones en Sangkat Kakab 1, Camboya
Villa 2 habitaciones
Sangkat Kakab 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Piso 2
Esta casa de enlace en venta cerca de Phnom Penh Aeropuerto Internacional ofrece un espacio …
$120,000
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