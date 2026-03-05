Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Kandal
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kandal, Camboya

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Propiedad comercial 270 m² en Ta Khmau, Camboya
Propiedad comercial 270 m²
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Esta propiedad de almacén funcional está disponible ahora para el alquiler en Prek Ho, Ta Kh…
$430
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir