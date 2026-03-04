Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Kandal
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Kandal, Camboya

Ta Khmau
6
22 propiedades total found
Parcelas en Siem Reab, Camboya
Parcelas
Siem Reab, Camboya
Área 5 000 m²
This 5,000 sqm corner land with an impressive 45m frontage is strategically located along Na…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Siem Reab, Camboya
Parcelas
Siem Reab, Camboya
Área 2 380 m²
Massive Commercial Land Near New Airport Strategic Investment! Enorme 2,300+ m2 de terreno c…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 221 m²
Piso 4
Esta espaciosa casa plana de 4 plantas se encuentra en una parcela de 8,2m x 27m con una hue…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 3 000 m²
Parcela comercial masiva para alquiler en la calle 21A! 🎯 ¡Una increíble oportunidad de alqu…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 250 m²
Secure your business's future with this prime commercial land for rent on the bustling Hun S…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Phum Krasang, Camboya
Parcelas
Phum Krasang, Camboya
Área 900 m²
Excelente espacio comercial en Blvd Xi Jin Ping Descubra una fantástica oportunidad de alqui…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Phum Anlong Romiet, Camboya
Parcelas
Phum Anlong Romiet, Camboya
Área 41 394 m²
disponible para contrato a largo plazo. El precio es negociable. El tamaño de la parcela de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Parcelas en Kien Svay District, Camboya
Parcelas
Kien Svay District, Camboya
Área 1 000 m²
This 1,000 sqm land parcel with a 20m frontage and 50m depth offers a well-proportioned rect…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Kandal Stueng District, Camboya
Casa 2 habitaciones
Kandal Stueng District, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 83 m²
Piso 2
Esta casa de dos plantas totalmente amueblada en Borey 5 Star Residence ofrece un ambiente d…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 315 m²
Piso 3
Posición dentro de la prestigiosa El enclave residencial ML Tiara, esta espaciosa villa ofre…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 2 400 m²
Esta parcela de terreno bien posicionada está disponible para el alquiler en Prek Ho, Ta Khm…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 960 m²
En Prek Ho, la ciudad de Ta Khmau, una zona estratégica situada a las afueras de Phnom Penh,…
$500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 2 000 m²
Actualmente hay terrenos bien ubicados en alquiler en Prek Ho, Ta Khmau City, una zona que s…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 8 271 m²
Esta extensa tierra en alquiler está estratégicamente ubicada a lo largo de National Road 2 …
$24,800
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 10 500 m²
Oportunidad Comercial Inigualable en Hun Sen Blvd Aproveche esta oportunidad excepcional par…
$26,250
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 112 m²
Piso 3
Esta casa de 3 plantas ofrece un diseño largo y eficiente de 4m x 28m en una generosa parcel…
$650
por mes
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 4 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 70 m²
Piso 2
Esta casa de 2 plantas cuenta con un práctico diseño de 5m x 14m en una parcela de juego, qu…
$800
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Ta Khmau, Camboya
Parcelas
Ta Khmau, Camboya
Área 580 m²
Prime Land con 40m Frontage en Hun Sen Blvd Ubicación inmejorable! 580 m2 de tierra comercia…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Casa 5 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 111 m²
Piso 4
Situado en una generosa parcela de 41m x 27m, esta casa de 4 plantas con una huella de const…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Ta Khmau, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Ta Khmau, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Piso 3
Experimente comodidad y elegancia en esta villa moderna situada dentro de la prestigiosa com…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Siem Reab, Camboya
Parcelas
Siem Reab, Camboya
Área 2 400 m²
Prime 2,400 m2 de tierra en Xi Jin Ping Blvd para alquilar un trato inmejorable! Gran terren…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Parcelas en Phum Krasang, Camboya
Parcelas
Phum Krasang, Camboya
Área 2 500 m²
This expansive 2,500 sqm land (approx. 50m frontage x 50m depth ) sits along Ring Road 2 , o…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Kandal

casas independientes
Realting.com
Ir