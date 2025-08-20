Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Yambol, Bulgaria

bienes raíces comerciales
8
8 propiedades total found
Hotel 196 m² en Botevo, Bulgaria
Hotel 196 m²
Botevo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Superficie: 196 m2 Parcela: 1210 m2 Ofrecemos a la venta una sólida…
$110,568
Dejar una solicitud

Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Casa totalmente amueblada y reformada con 4 dormitorios en Bolyarovo…
$78,329







Hotel 74 m² en Malko Sharkovo, Bulgaria
Hotel 74 m²
Malko Sharkovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Descripción del objeto: Casa de una planta nueva en venta en el pueblo de Malko Sharkovo. S…
$44,227







Hotel 45 m² en Elhovo, Bulgaria
Hotel 45 m²
Elhovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Superficie de vivienda: 45 m2 Parcela: 1.400 m2 Ofrecemos para la v…
$8,962







Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: Masiva casa de dos pisos con 6 habitaciones cerca de Bolyarovo Prec…
$18,622







Hotel 120 m² en Malomir, Bulgaria
Hotel 120 m²
Malomir, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Superficie de vivienda: 120 m2 Parcela: 780 m2 La casa se encuentra…
$48,883







Hotel 80 m² en Yambol, Bulgaria
Hotel 80 m²
Yambol, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Descripción del objeto: Casa de dos plantas a 15 minutos de la ciudad de Elhovo Precio: 800…
$9,311







Hotel 80 m² en Malomirovo, Bulgaria
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bulgaria
Área 80 m²
Descripción del objeto: Superficie: 2.130 m2 Ofrecemos para la venta una parcela con una an…
$5,819







