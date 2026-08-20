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Hoteles en venta en Varna, Bulgaria

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8 propiedades total found
Hotel 126 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 126 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Descripción del objeto: La ubicación de la propiedad fuera de los límites de la ciudad ofrec…
$150 819
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Hotel 103 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 103 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Descripción del objeto: El complejo Rozali se encuentra en el popular complejo vacacional de…
$255 784
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Hotel 47 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 47 m²
Varna, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Descripción del objeto: El Complejo Residencial Goldstrand se encuentra en Goldstrand, uno d…
$75 445
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Hotel 126 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 126 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Descripción del objeto: The Cliff Beach & Spa Resort es un moderno complejo residencial y ho…
$146 248
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Hotel 77 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 77 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Descripción del objeto: Troshevo es uno de los distritos más desarrollados y habitables de V…
$182 298
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Hotel 81 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 81 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Descripción del objeto: El centro de la ciudad de Varna es un prestigioso y vibrante distrit…
$359 618
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Hotel 78 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 78 m²
Varna, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Descripción del objeto: El Complejo Argish Parteza se encuentra a 300 metros del mar en el c…
$203 783
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Hotel 2 000 m² en Varna, Bulgaria
Hotel 2 000 m²
Varna, Bulgaria
Habitaciones 20
Área 2 000 m²
Selling a working business - hotel Locality: Evksinograd, Varna, Bulgaria Area: 2000.00 sq.m…
$1,08M
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