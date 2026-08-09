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Casas en Venta en Tsarevo, Bulgaria

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8 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una acogedora casa de dos pisos en venta en el pu…
$68,156
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Casa 5 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 1/2
ID 34062404 Precio: 400.700 eurosLocalidad: CinemoreHabitación: 6Superficie total: 200,35 me…
$458,138
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Casa 3 habitaciones en Lozenets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Lozenets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
Piso 2/2
ID 33939906Ofrecido para la venta villa de dos plantas en el complejo Lalov Yegrek en Lozene…
$194,959
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 1/2
ID 34062398Precio: 294,515 euros.Localidad: CinemoreHabitación: 6Superficie total: 200,35 me…
$336,650
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Casa 5 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 1/2
ID 34062402 Precio: 364,637 euros.Localidad: CinemoreHabitación: 6Superficie total: 200,35 m…
$417,806
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Casa 5 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Cottage pueblo de tipo cerrado, consta de 10 casas, que forman un conjunto armonioso de edif…
Precio en demanda
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Villa en Lozenets, Bulgaria
Villa
Lozenets, Bulgaria
Área 6 670 m²
$3,57M
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Casa en Lozenets, Bulgaria
Casa
Lozenets, Bulgaria
Área 175 m²
Real estate’s agency KVADRAT presents you exclusively one floored, luxury house with floor a…
$843,712
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Parámetros de las propiedades en Tsarevo, Bulgaria

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