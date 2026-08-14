Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sveti Vlas
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Sveti Vlas, Bulgaria

;
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una amplia y totalmente amueblada casa adosada con apro…
$250,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir