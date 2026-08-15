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Casas en Venta en Sungurlare, Bulgaria

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Casa 5 habitaciones en Bosilkovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Bosilkovo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 235 m²
Piso 2/5
# 31209092En venta se ofrece:Casa de 2 plantas en el pueblo de Bosilkovo, comunidad Sungurla…
$62,913
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Casa 3 habitaciones en Podvis, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Podvis, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 167 m²
Piso 1/1
Casa con piscina y sauna en el pueblo de Podvis, región de BurgasPrecio - 105.000 eurosZona-…
$120,022
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