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Villas en venta en Sredets, Bulgaria

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Villa en Sredets, Bulgaria
Villa
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 250 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos para la venta una acogedora casa situada en el pintoresco …
$97,632
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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