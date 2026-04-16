Hoteles en venta en Sredets, Bulgaria

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Hotel 100 m² en Sredets, Bulgaria
Hotel 100 m²
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: Distancia a la playa más cercana: 55.45 km (Kraimori, Burgas). El p…
$96,711
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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