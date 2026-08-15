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Apartamentos en venta en Sredets, Bulgaria

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Apartamento 1 habitacion en Sredets, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 48 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta un acogedor apartamento de dos habitaciones, si…
$62,233
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 1 habitacion en Sredets, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el ce…
$62,433
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Nils Ott Real Estates
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