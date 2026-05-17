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Apartamentos con garaje en venta en Sredec, Bulgaria

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Sofía
223
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1 propiedad total found
Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 135 m²
Descripción del objeto: Presentamos un apartamento de 4 habitaciones exclusivamente renovado…
$568,182
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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1 habitación

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