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Hoteles en venta en Smolyan, Bulgaria

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bienes raíces comerciales
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Hotel en Chepelare, Bulgaria
Hotel
Chepelare, Bulgaria
Descripción del objeto: En venta es un hotel familiar con éxito situado en la zona central d…
$1,86M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Hotel 700 m² en Devin, Bulgaria
Hotel 700 m²
Devin, Bulgaria
Habitaciones 17
Área 700 m²
Kvadrat Agency sells a hotel located in a quiet neighborhood of Devin. It is a good opportun…
$435,669
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