  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Razlog
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Razlog, Bulgaria

1 propiedad total found
Hotel 98 m² en Razlog, Bulgaria
Hotel 98 m²
Razlog, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 3 habitaciones en el complejo …
$123,130
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
