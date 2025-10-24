Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Bulgaria

1 propiedad total found
Three bedroom villa near Svilengrad en Svilengrad, Bulgaria
Three bedroom villa near Svilengrad
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 000 m²
Número de plantas 2
Villa de tres / cuatro dormitorios en alquiler a solo 12 km de la ciudad de Svilengrad, dist…
$584
por mes
