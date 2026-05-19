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Arrendamiento a largo plazo estudios en Bulgaria

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Provincia de Burgas
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Nesebar
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4 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
Ubicación prestigiada cerca del complejo "Tarsis" - un lugar ideal para la estancia a largo …
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Bulgarian Expert
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
Ubicación prestigiada cerca del complejo "Tarsis" - un lugar ideal para la estancia a largo …
$408
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
Ubicación prestigiada cerca del complejo "Tarsis" es un lugar ideal para vivir a largo plazo…
$413
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 5/5
Ubicación prestigiada cerca del complejo "Tarsis" - un lugar ideal para la estancia a largo …
$350
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