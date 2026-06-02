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Piso independiente 2 habitaciones en Plovdiv, Bulgaria
Piso independiente 2 habitaciones
Plovdiv, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 7
$582
por mes
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
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