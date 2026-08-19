Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Primorsko
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Primorsko, Bulgaria

;
bienes raíces comerciales
4
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 780 m² en Primorsko, Bulgaria
Hotel 780 m²
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 780 m²
Piso 5/5
#26613082 Ofrecemos un hotel de 5 plantas en una ubicación tranquila y pintoresca en la cost…
$634,858
Dejar una solicitud
Hotel 41 m² en Primorsko, Bulgaria
Hotel 41 m²
Primorsko, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: El Complejo Albatross en Primorsko es un moderno desarrollo residenc…
$93,874
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 720 m² en Primorsko, Bulgaria
Hotel 720 m²
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 720 m²
Piso 5/5
#31391694Ofrecemos una casa de huéspedes en el centro de la ciudad. Primorsko.Precio: 665 00…
$767,601
Dejar una solicitud
Hotel 1 098 m² en Kiten, Bulgaria
Hotel 1 098 m²
Kiten, Bulgaria
Habitaciones 17
Área 1 098 m²
If you want when you open your eyes to see the sea and the sun winks at you, come to us. Jus…
$781,020
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir