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Casas con garaje en Venta en Polski Trambesh, Bulgaria

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Casa 5 habitaciones en Polski Trambesh, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Polski Trambesh, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta confortable casa unifamiliar situada en un tran…
$153,552
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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