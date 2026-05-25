Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Plovdiv
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Plovdiv, Bulgaria

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Plovdiv, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Plovdiv, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 7/13
El nuevo complejo residencial de Gerbera
$524
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Apartamento 2 habitaciones en Plovdiv, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Plovdiv, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
$489
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir