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Casas en Venta en Pernik, Bulgaria

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Casa 4 habitaciones en Kladnitsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kladnitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
$287,168
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Casa 5 habitaciones en Kovachevtsi, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kovachevtsi, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 260 m²
$173,069
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Parámetros de las propiedades en Pernik, Bulgaria

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