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Hoteles en venta en Pazardzhik, Bulgaria

Velingrad
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3 propiedades total found
Hotel 74 m² en Velingrad, Bulgaria
Hotel 74 m²
Velingrad, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Descripción del objeto: Los futuros propietarios disfrutarán de un interior acogedor, una ma…
$146,408
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Hotel 130 m² en Velingrad, Bulgaria
Hotel 130 m²
Velingrad, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 130 m²
Descripción del objeto: Los futuros propietarios disfrutarán de un confortable interior, una…
$256,214
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Hotel 52 m² en Velingrad, Bulgaria
Hotel 52 m²
Velingrad, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descripción del objeto: Los futuros propietarios disfrutarán de un interior acogedor, una he…
$102,722
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