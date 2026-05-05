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Adosados con Terraza en Venta en Nesebar, Bulgaria

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Grand Village: Lujo casa adosada de dos plantas con chimenea y vistas a la montaña!¿Buscando…
$204,495
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Agencia
Bulgarian Expert
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